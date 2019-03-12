زعيم المعارضة الكندي يطالب «ترودو» السماح لوزيرة العدل المستقيلة الإدلاء بشهادتها مرة أخرى

دعا زعيم حزب المحافظين المعارض في كندا، آندرو شير، رئيس الوزراء جستن ترودو إلى السماح لوزيرة العدل المستقيلة جودي ويلسون-رايبولد، الإدلاء بشهادتها مرة أخرى أمام لجنة العدالة بمجلس العموم حول فضيحة "إس إن سي - لافالان".

ويعتقد آندرو شير أن بإمكان جودي ويلسون-رايبولد إعطاء توضيحات جديدة على ما أصبح يُعرَف بقضية "أس أن سي لافالان"، خاصة حول مغادرتها لوزارة العدل.

وقال شير، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل "تويتر"، اليوم الثلاثاء، "لقد ضغط نواب المعارضة من أجل عقد اجتماع طارئ للجنة العدالة. ونريد من جودي ويلسون رايبولد أن تتفاعل مع التطورات الأخيرة في هذه الفضيحة. لقد استخدم الليبراليون في اللجنة سلطتهم لمنع الشهود الرئيسيين من الإدلاء بشهادتهم".

وأضاف شير أن شهادة وزيرة العدل المستقيلة غير مكتملة وأن هناك معلومات مهمة لا تزال بحاجة للتوضيح؛ لأنها ملزمة عن كل ما حدث عندما تم نقلها من وزارة العدل إلى شؤون قدامى المحاربين.

وشدد على أن زعيم الحزب الليبرالي الحاكم بحاجة إلى السماح لجودي ويلسون-رايبولد للإدلاء بشهادتها مرة أخرى.

يُذكَّر أن "إس إن سي - لافالان" تواجه اتهامات بدفع رشاوى للحصول على عمل حكومي في ليبيا؛ وهي قضية جنائية تسببت في عاصفة سياسية وكلفت رئيس الوزراء جستن ترودو استقالة وزيرين وكبير مستشاري الحكومة.

واتهمت وزيرة العدل السابقة جودي ويلسون-رايبولد، ترودو وموظفيه بمطاردتها في الخريف الماضي لاستخدام سلطتها القانونية لتوجيه الادعاء العام نحو التفاوض على اتفاق مع الشركة وتجنب توجيه اتهامات جنائية لها.