محافظ مطروح: تعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية لتنفيذ مشروعات في 6 قرى

قال اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الجمعة، إن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية يدعم المحافظة بقرض يقدر بـ61 مليون دولار، لتغطية المجالات الاقتصادية والاجتماعية في 6 مدن بالمحافظةً.

وأوضح المحافظ، أن المحافظة تستفيد من القرض في إنشاء 18 مدرسة تعليم أساسي، و3 مدارس تعليم ثانوي فني، ورصف 250 كيلومتر طرق، وإنشاء 6 آلاف بئر لري والزراعات وغيرها من المشروعات.

وبحث المحافظ عقب احتفالية توزيع 50 ألف شتلة زيتون و10 آلاف شتلة لوز على مزارعي مطروح، والتي نظمها مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح التابع لمركز بحوث الصحراء، تحت رعاية الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة، الخطوات النهائية الخاصة بتنمية المنطقة من خلال مشروع الموائمة في البيئات الصحراوية "برايد"، بتمويل من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد" وذلك لتنمية غرب مطروح من منطقة الجفيرة غربي الضبعة وحتى السلوم غربا، بالإضافة إلى منطقتي المغرة وواحة سيوة لتحقيق نهضة زراعية غير مسبوقة على أرض محافظة مطروح.

وأكد المهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، دعم شباب الخريجين، من خلال حصولهم على أراض يتم استصلاحها من المشروع بمنطقة المغرة، كما سيقوم المشروع بإنشاء مركز دعم فني وإرشادي لمنطقة غرب الضبعة لأول مرة بمحافظة مطروح، مشيدا بالتعاون الوثيق بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومحافظة مطروح.