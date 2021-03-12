كادبورى تحتفل مع عملائها بمرور ٣٠ عاما فى السوق المصرية

شيرين عزت حسب الله: نسعى من خلال هذه الحملة أن نحتفل مع عملائنا بتواجدنا معهم فى مصر طوال 30 عاما

تحتفل كادبورى، إحدى العلامات التجارية لشركة مونديليز، الشركة الرائدة عالميا فى مجال صناعة الوجبات الخفيفة والحلوى حول العالم، بمرور ٣٠ عاما على وجودها فى السوق المصرية.

فقبل ٣٠ عاما، بدأت كادبورى فى مصر رحلة النجاح مع أول منتجاتها فى السوق، واستمرت هذه الرحلة فى المضى قدما عاما بعد عام، بفضل عملاء كادبورى الذين ساهموا فى أن تبقى كادبورى العلامة التجارية الرائدة والمفضلة فى السوق الشوكولاتة المصرى.

وتدين كادبورى بالفضل لعملائها فى النجاح الذى شهدته على مر السنوات، حتى أصبحت منتجاتها من ضمن الأكثر طلبا فى السوق المصرى ويعود ذلك إلى استراتيجية شركة مونديليز «SNACKING MADE RIGHT» والتى تضع المستهلك فى المقام الأول وتهدف إلى قيادة مستقبل الوجبات الخفيفة من خلال تقديم منتجات تلبى احتياجات المستهلك ومصنعة بطريقة سليمة من أفضل الخامات وبأفضل طرق التصنيع، وإتاحتها بشكل مناسب لتكون الاختيار المفضل والأنسب للمصريين، ولذلك، تحتفل الشركة مع محبى منتجاتها ردا لهذا الدعم، واستمرارا للجهد الذى تبذله من أجل إضافة قيمة لهم منذ قدومها إلى مصر وحتى الآن حيث تقوم كادبورى بإتاحة الفرصة لـ ٣٠ من المحظوظين يوميا بالفوز والحصول على جوائز قيمة مقدمة من شركة سامسونج للإلكترونيات. وتمتد هذه الاحتفالية لمدة ٦٠ يوما، بدءا من الأول من شهر فبراير، ٢٠٢١؛ حيث يجد سعداء الحظ من العملاء كوبونات الجوائز بداخل شوكولاتة كادبورى سواء كانت أجهزة تلفزيون، أو أجهزة هواتف محمولة، أو ساعات، أو أجهزة التابلت، أو السماعات.

وتقول شيرين عزت، مديرة تسويق الشوكولاتة والبسكويت بشركة مونديليز إنترناشونال المشرق: «اختارت كادبورى الاحتفال بمرور ٣٠ عاما على وجودها بالسوق المصرية مع عملائها؛ حيث إنها تتمتع بشعبية كبيرة فى المجتمع المصرى، وتحظى بمكانة خاصة فى قلوب المصريين».

وأضافت شيرين: «لقد مر العالم بأسره بظروف صعبة؛ حيث كان العام الماضى عاما مليئا بالتحديات، ولذلك فنحن نسعى من خلال هذه الحملة أن نغير الجو العام ونضيف قليلا من التفاؤل على قلوب المصريين وأن نحتفل معا كما تعودنا باللحظات التى لا تنسى بأحب المنتجات إليهم».

وتجدر الاشارة بأن شوكولاتة كادبورى يتم تصنيعها فى جمهورية مصر العربية فى مصنع الشركة الكائن بمدينة العاشر من رمضان والذى يعمل بأحدث التقنيات وبأعلى معايير سلامة الغذاء لضمان جودة المنتجات وفقا للمعايير العالمية. ويعد المصنع واحدا من أفضل مصانع الشركة حول العالم، فهو يستحوذ على ترتيب عالمى وإقليمى متميز، فقد حصل على المركز الأول على مستوى مونديليز إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا فى الكفاءة الإنتاجية، وهى من أهم الجوائز العالمية للشركة، كما حصل على المركز الأول على مستوى مونديليز عالميا فى معدل استهلاك المياه فى العملية الإنتاجية. بالإضافة إلى ذلك فقد حصل على المركز الأول على مستوى مصانع مونديليز فى الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا فى تكلفة المنتج لتصبح الشركة فى مصر مركزا هامًا للإنتاج والتصدير بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بالإضافة إلى كندا وأوروبا.