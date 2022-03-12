أمريكا وكوريا الجنوبية واليابان تؤكد أهمية العمل الموحد لمساءلة روسيا

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أكدت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان أهمية العمل الموحد لمساءلة روسيا عن قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشن عملية عسكرية على أوكرانيا.

جاء ذلك وفق بيان للخارجية الأمريكية، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم السبت، خلال مكالمة هاتفية بين نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان، مع نظيريها الكوري الجنوبي تشوي جونج كون، والياباني موري تاكيو.

وبحث الدبلوماسيون الثلاثة الجهود الدولية الرامية إلى مساءلة روسيا، وناقشوا الجهود المشتركة، بما في ذلك التي يعلنها القطاع الخاص، لدعم شعب أوكرانيا.

وتطرق المسؤولون إلى مناقشة المخاوف المشتركة بشأن برامج كوريا الشمالية في مجال أسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية.

ومن جانبها، أدانت شيرمان بشدة تجارب بيونج يانج الصاروخية الأخيرة والتي انتهكت قرارات مجلس الأمن الدولي، واعتبرته تصعيدا خطيرا من جانب كوريا الشمالية.

وجددت الدبلوماسية الأمريكية التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن حليفتيها كوريا الجنوبية واليابان.

وأعادت نائبة وزير الخارجية الأمريكي التأكيد على التزام الولايات المتحدة بإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بشكل كامل ومواصلة الجهود الرامية إلى التماس الدبلوماسية مع بيونج يانج.