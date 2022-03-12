المالية: الحكومة تتحمل مع المواطنين تداعيات موجة التضخم العالمية

قال محمد معيط وزير المالية، إن الحكومة المصرية حريصة على تحمل تداعيات الموجة التضخمية العالمية الناتجة عن الأزمة الروسية الأوكرانية، مع المواطنين؛ وذلك لتخفيف العبء عنهم، جاء ذلك وفقا لبيان وزارة المالية اليوم.



وأوضح -في لقائه مع سفير ألمانيا بالقاهرة، فرانك هارتمان- أن المخزون الاستراتيجي من القمح يكفي احتياجاتنا حتى نهاية العام، خاصة أن موسم الحصاد المحلي يبدأ منتصف أبريل المقبل.



وأضاف، أن الدولة حريصة على استمرار تدفق السائحين من مختلف الوجهات إلى مصر، وذلك في أعقاب ما شهدته حركة السياحة العالمية من تباطؤ بسب جائحة كورونا.



واستعرض استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر «COP 27»، مؤكدًا حرص مصر -من موقع رئاستها للمؤتمر- على التوافق بين مختلف الأطراف لتحقيق المصلحة المشتركة.



وقال السفير الألماني بالقاهرة، فرانك هارتمان، إن بلاده حريصة على تطوير العلاقات الثنائية مع مصر، باعتبارها شريكًا مهمًا، وهناك مشروعات كبرى تنفذها شركات ألمانية بمصر في مجالات الطاقة والمواصلات؛ بما يعكس تعدد الروابط بين البلدين.



وأشار إلى معاناة الدول الأوروبية من تبعات الحرب في أوكرانيا، التي أدت إلى ارتفاع أسعار الوقود في ألمانيا لمستويات غير مسبوقة، على نحو ينعكس في كل أوجه النشاط الاقتصادي ببلاده، وأكد مساندة بلاده لجهود مصر لاستضافة قمة المناخ للوصول إلى نتائج إيجابية.



حضر اللقاء شيرين الشرقاوى مساعد أول الوزير للشئون الاقتصادية، وحسام حسين مستشار الوزير للعلاقات الخارجية، ونسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين، ومى عادل مستشار الوزير للأسواق المالية، وعاطر حنورة رئيس وحدة المشاركة مع القطاع الخاص، وستيفاني سورينسن نائب رئيس وكالة التعاون الألمانى.