مسؤول إيراني: كان هناك مخطط لتوريط روسيا في حرب أوكرانيا

قال محمد كلبايكاني رئيس مكتب المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، إنه كان هناك مخطط لتوريط روسيا في حرب أوكرانيا، موضحًا أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان ذكيا واستبق الأمور، وفق تعبيره.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن كلبايكاني قوله: "قدرة الفساد وتطوره لا يمكن مقارنتها بالفترات التاريخية السابقة، والدول الفاسدة التي تحاول السيطرة على العالم دمرت الحكومات والشعوب".

وتواصل روسيا حربها على أوكرانيا، في وقت يقول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنّه كانت هناك تطورات إيجابية معينة في المحادثات الجارية بين المفاوضين الروس والأوكرانيين، لكنه لم يذكر تفاصيل.

فيما ظهر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في تسجيل مصور لتشجيع شعبه على مواصلة القتال، وقال عبر مقطع مصور من كييف: "من المستحيل تحديد عدد الأيام التي سنحتاجها لتحرير أرضنا، لكن من الممكن القول إننا سنفعل ذلك".

وأضاف أن السلطات تعمل على إنشاء 12 ممرًا إنسانيًا وتحاول ضمان وصول الغذاء والدواء والأساسيات الأخرى إلى الناس في جميع أنحاء البلاد، ويُعتقد أن آلاف الجنود من كلا الجانبين قتلوا في الاجتياح، إلى جانب العديد من المدنيين الأوكرانيين.