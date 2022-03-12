قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن قوات بلاده ملتزمة تماما بوقف إطلاق النار في ماريوبول، مطالبًا روسيا بالمثل.



ونقلت وسائل إعلام عن زيلينسكي القول إنه تم التنسيق لإنشاء ممرات إنسانية في العديد من المدن، موضحًا أنه على الروس الالتزام بوقف إطلاق النار.



وذكر أنّ القوات الأوكرانية تبذل جهودًا قصوى لإجبار القوات الروسية على التراجع، كاشفًا عن تدمير 31 كتيبة روسية.



وتابع: "أدعو قادة العالم لإظهار قدرتهم على التأثير من أجل إنهاء الحرب في أوكرانيا".



وتواصل روسيا حربها على أوكرانيا، في وقت يقول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنّه كانت هناك تطورات إيجابية معينة في المحادثات الجارية بين المفاوضين الروس والأوكرانيين، لكنه لم يذكر تفاصيل.



فيما ظهر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في تسجيل مصور لتشجيع شعبه على مواصلة القتال، وقال عبر مقطع مصور من كييف: "من المستحيل تحديد عدد الأيام التي سنحتاجها لتحرير أرضنا، لكن من الممكن القول إننا سنفعل ذلك".



وأضاف أن السلطات تعمل على إنشاء 12 ممرًا إنسانيًا وتحاول ضمان وصول الغذاء والدواء والأساسيات الأخرى إلى الناس في جميع أنحاء البلاد، ويُعتقد أن آلاف الجنود من كلا الجانبين قتلوا في الاجتياح، إلى جانب العديد من المدنيين الأوكرانيين.