رجل يكسر بيضة نيئة على رأس إريك زمور مرشح الرئاسة الفرنسي اليميني

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تعدى رجل من أرباب المعاشات اليوم السبت على مرشح الرئاسة الفرنسى اليمينى إريك زمور حيث قام بكسر بيضة نيئة على رأس المرشح .

وقال مكتب ممثل الادعاء المحلي إن الرجل /70 عاما/ كسر البيضة على رأس زمور في بلدية مواساك جنوبي البلاد.

وأضاف المكتب أن الرجل كان يحتج بعدما أغضبته تصريحات زمور عن الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة. ويشار إلى أن المزارع المتقاعد لديه ابن مصاب بالتوحد.

وكان زمور انتقد قبل شهرين جهود الدمج في المدارس، حيث دعى إلى تعليم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بصورة منفصلة.

ومن المقرر أن تنتخب فرنسا رئيسا جديدا في جولتي الاقتراع في 10 و 24 نيسان/ أبريل.

ويحتل زمور المركز الثالث في الاستطلاعات بنسبة 5ر12 % من التأييد، بعد الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون ومرشحة اليمين مارين لوبان اللذين حصلا على 30 % و 18 % في الاستطلاعات على الترتيب.