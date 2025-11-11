تأكيد مقتل 18 شخصا في الفلبين جراء الإعصار فونج - وونج

أعلنت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في الفلبين، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة قتلى الإعصار فونج - وونج في الفلبين إلى 18 شخصا، فيما تضرر 2.3 مليون شخص جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عنه.

وقال نائب مدير مكتب الدفاع المدني الوطني، برناردو رافائيليتو أليخاندرو، إن 14 شخصا من القتلى لقوا حتفهم نتيجة انهيارات أرضية، فيما أصيب 28 شخصا آخرون بجروح.

وضرب فونج - وونج، الذي صنف كـ"إعصار فائق القوة"، المقاطعات الشمالية والشرقية أمس الأول الأحد، مصحوبا برياح مدمرة وأمطار غزيرة، قبل أن يضعف أثناء عبوره سلسلة جبال في منطقة لوزون شمال البلاد.

وذكر مكتب الأرصاد الجوية، أن الإعصار رحل عن الفلبين، ولكن لا يزال من الممكن أن يتسبب في هطول أمطار على المناطق الشمالية، إذ تبلغ أقصى سرعة للرياح المصاحبة له 110 كيلومترات في الساعة مع عواصف تصل سرعتها إلى 135 كيلومترا في الساعة.

وضرب إعصار فونج - وونج الفلبين بعد أسبوع واحد فقط من إعصار "كالمايجي" الذي اجتاح المقاطعات الوسطى ما أسفر عن أسوأ فيضانات تشهدها البلاد منذ سنوات، ما أودت بحياة أكثر من 230 شخصا، وما زال العشرات في عداد المفقودين.