محافظ الدقهلية يقرر إحالة 94 عاملا بالمستشفيات والوحدات الصحية ومراكز الشباب للتحقيق

قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إحالة 94 عاملا بالمستشفيات والوحدات الصحية ومراكز الشباب والوحدات البيطرية، المتغيبين والمنقطعين وتاركي العمل دون إذن للتحقيق؛ بناء على تقرير حملة المرور الميداني المفاجئ بنطاق مراكز ومدن طلخا ودكرنس.



وجاء قرار محافظ الدقهلية، بعد اطلاعه على التقرير الذي عرضه باسم الشريف مدير عام التفتيش والمتابعة بديوان عام المحافظة، بنتائج حملات المرور الميداني على عدد من والوحدات الخدمية؛ للوقوف على مدى انتظام العمل بها.



ونظمت حملات المرور المشار إليها؛ تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية، وبإشراف اللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة.



وأوضح التقرير، أن المحالين إلى لتحقيق 86 من العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية، منهم عاملين بمستشفى دكرنس العام، ومكتب الصحة بدكرنس، والوحدة الصحية بقرية الجزيرة وقرية ميت ضافر بمركز دكرنس، و4 عاملين بمركز الشباب بقرية القباب الكبرى بمركز دكرنس، و4 عاملين بالمركز الشامل للحيوانات الأليفة والإدارة البيطرية بدكرنس، والعاملين بمركز شباب سرسق التابع لإدارة شباب طلخا وجد مغلقا في أثناء حملة المرور والتفتيش الميداني وخلال المواعيد الرسمية للعمل.