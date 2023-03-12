عضو مجلس إدارة البورصة عن طرح شركتي وطنية وصافي: الدولة تقدم أحلى المنتجات

قالت رانيا يعقوب عضو مجلس إدارة البورصة، إن الدولة تقدم أحلى المنتجات في عملية الطرح، وذلك في معرض تعليقها على بدء إجراءات طرح شركتي «وطنية» و«صافي» بالبورصة يوم الأربعاء المقبل.

وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الأحد، رجّحت «رانيا» أن الطرح سيشمل جزءا ليس بالكبير من الشركتين، وقد يتراوح بين 10 و15%، موضحة أن الدولة ستتخارج بمراحل طبقا لوثيقة ملكية الدولة.

وأوضحت أن جزءا من الطرح قد يكون جزءا لمستثمر استراتيجي (أجنبي)، وآخر بالبورصة (أمام المواطنين المصريين)، متابعة: «الدولة مش بترمي أصولها بأي سعر والتحارج يكون بقيمة تناسب هذه الأصول».

واستدلت على ذلك بأن هناك نقاشات أجريت بشأن بعض الكيانات لكن الأمر لم يكتمل، ما يؤكد حرص الدولة على الوصول لسعر عادل.

وفيما شدّدت على أهمية الطرح أمام مستثمر استراتيجي لكون ذلك مصدرا لتوفير عوائد دولارية، فقد أكّدت أيضا أهمية الطرح بالبورصة باعتباره وسيلة لجذب سيولة من المواطنين، ويحقق قدرا كبيرا من الشفافية، وتوسيع دائرة الملكية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مجلس الوزراء بدء إجراءات طرح شركتي "وطنية" و"صافي" من خلال مستشار الطرح يوم الأربعاء المقبل، والذي سيقوم بالتواصل مع المستثمرين وإتاحة البيانات الخاصة بالشركتين.

وتهدف عملية الطرح إلى تعظيم قيمة الشركتين وجذب مستثمرين من القطاع الخاص المحلي أو الأجنبي بعد إتمام عملية التهيئة للطرح للشركتين التي أشرف عليها صندوق مصر السيادي.