مسؤول أوكراني يؤكد: مخزونات الأسلحة الروسية على وشك النفاد

أكد سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني أوليكسي دانيلوف، اليوم /الأحد/ أن مخزونات الأسلحة الروسية التي تراكمت منذ عقود على وشك النفاد.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن دانيلوف قوله "روسيا تنفد من مخزونها من الأسلحة، تراكمت الصواريخ والمعدات العسكرية منذ عقود، والآن تنفد".. مضيفا "الاقتصاد الروسي غير قادر على توفير خط المواجهة، وبالتالي، فإن المساعدات الخارجية هي مسألة ذات أولوية بالنسبة لروسيا".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير 2022، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.. مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.