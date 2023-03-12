الإمارات تسحب ملفها لاستضافة الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين 2026

أجرى الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الأحد، اتصالًا هاتفيًا مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، مساء الأحد، بحث الجانبان العلاقات الأخوية ومسارات تعزيز التعاون المشترك وتوسيع آفاقه في مختلف المجالات؛ التي تخدم المصالح المتبادلة للبلدين، وتحقق تطلعات شعبيهما الشقيقين إلى التنمية والازدهار.

وتبادل الرئيس الإماراتي والأمير القطري وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وأكد «بن زايد» دعم دولة الإمارات لقطر في استضافة الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026.

وبناء على الأمر ستسحب دولة الإمارات ملفها لطلب استضافة الاجتماعات، وأعرب الرئيس الإماراتي عن أمنياته للأشقاء في قطر التوفيق وكل النجاح في استضافة هذا التجمع العالمي.

من جانبه أعرب أمير قطر عن شكره لرئيس الإمارات، وخالص تقديره لموقف دولة الإمارات الأخوي تجاه دولة قطر، ودعم ترشحها لاستضافة اجتماعات صندوق النقد الدولي.