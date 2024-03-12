المخابرات الأمريكية: وقف إطلاق النار بغزة ضروري لتوصيل المساعدات

قال مدير وكالة المخابرات الأمريكية (سي آي إيه) وليام بيرنز، إن وقف إطلاق النار في غزة ضروري لتوفير المساعدات الإنسانية اللازمة للأطفال الذين يتضورون جوعا.



جاء ذلك في كلمة لبيرنز حول الوضع في غزة ألقاها خلال الجلسة السنوية المتعلقة بالتهديدات الأمنية العالمية في لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الثلاثاء.



وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" ذكر بيرنز أن الأطفال في غزة يعانون من سوء التغذية، وإنهم على وشك الموت جوعا بسبب عدم إمكانية وصول المساعدات الإنسانية.



وأضاف مدير وكالة المخابرات: "من الصعب جدا إيصال المساعدات الإنسانية بشكل فعال (إلى غزة) ما لم يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار"، وفقا لوكالة الأناضول.



ولفت إلى أن أي اتفاق بين حركة "حماس" وإسرائيل بشأن صفقة أسرى من شأنه أن يؤدي إلى وقف مؤقت لإطلاق النار يضمن إيصال المساعدات الإنسانية.



وردا على سؤال حول ما إذا كانت إسرائيل تقضي على الشعب الفلسطيني، قال بيرنز إن لإسرائيل "الحق في الرد" على هجمات حماس؛ "لكنني أعتقد أنه يتعين علينا جميعا توخي الحذر بشأن التأثير المدمر الذي يحدثه ذلك على المدنيين الأبرياء في غزة".



وشدد بيرنز على أهمية أن تمنع إسرائيل وقوع المزيد من القتلى بين المدنيين في غزة.