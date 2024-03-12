قال إسماعيل جاتو، وكيل مديرية التربية والتعليم بمطروح، إنه تم إطلاق مبادرة ريادة الأعمال تحت شعار "شجع منتج بلدك" للاهتمام بالصناعات اليدوية والصغيرة ومتناهية الصغر؛ لتشجيع الطلاب على النهوض بالمنتج المحلي لتخريج جيل من الطالبات قادر على مواجهة تحديات المستقبل يتمتعن بالثقة في النفس ويمتلكن مهارات ريادة الأعمال والتسويق، بالإضافة لتنمية روح الولاء والانتماء لديهن.

يأتي ذلك خلال انطلاق فعاليات مبادرة ريادة الأعمال للاهتمام بالصناعات اليدوية والصغيرة ومتناهية الصغر، تحت شعار "شجع منتج بلدك"، بمدرسة السيدة عائشة الإعدادية بنات.

وأوضح تامر عزت مدير التعليم الإعدادي بمديرية التربية والتعليم بمطروح، في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، أن الهدف من ريادة الأعمال تطوير مهارات الابتكار والتفكير الإبداعي والقدرة على إدارة المشاريع والقرار منذ الصغر، حيث سيتم تدريب الطلاب على كيفية إنشاء وإدارة مشاريعهم الخاصة وكيفية تطوير الأفكار الجديدة إلى منتجات وخدمات ناجحة، وهذا سيمكنهم من تقديم مساهمة فعالة في سوق العمل بمهارات مبتكرة ومعرفة عملية.

وقامت الطالبات بعمل منتجات يدوية بسيطة مثل الإكسسوارات والمشغولات اليدوية والمخللات والمخبوزات، من خلال معرفتهم البسيطة باحتياجات أقرانهم، ومن ثم احتياجات السوق في مطروح، كما تم تدريبهم على عمل دراسات الجدوى، والتسويق، وحساب الربح والخسارة وغيرها من مهارات ريادة الأعمال، بمشاركة 25 طالبة.

وأكد أن المرحلة الثانية تستهدف مدرسة واحدة بكل إدارة تعليمية كتجربة يتم تعميمها على جميع مدارس المرحلة في المحافظة بالكامل بنين وبنات، في ضوء توجهات الدولة لتنفيذ استراتيجية مصر 2030.