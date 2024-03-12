ثقافة المنيا تنظم محاضرة تمكين ثقافي بعنوان عيد المنيا القومي بلغة الإشارة

صرحت رحاب توفيق، مدير عام ثقافة المنيا، بأن الهيئة العامة لقصور الثقافة، قدمت العديد من الأنشطة الثقافية والفنية، ومحاضرة تمكين ثقافي بعنوان عيد المنيا القومي بمدرسة الأمل لضعاف السمع، حاضرها ابتسام ناجح أبو زيد، ترجمها إلى لغة الإشارة فاطمة عبد العال يونس.

تناولت الندوة، تعريف الطلاب بيوم 18 مارس من كل عام والذي تحتفل فيه محافظة المنيا بعيدها القومي؛ إثر مشاركة أبنائها في ثورة 1919 بقيادة الزعيم الراحل سعد زغلول، حيث تصدى أهالي المنيا في ذلك اليوم لقوات الاحتلال الانجليزي القادمة من الجنوب، وكانت لهم مواقف مشرفة يفتخر بها أبنائهم، وأصبح ذلك اليوم عيدا قوميا لمحافظة المنيا من كل عام.

وبدأ تصدي أهالي المنيا لقوات الاحتلال من مركز ديرمواس جنوب المحافظة؛ إثر قيام الأهالي بقطع شريط السكة الحديد أمام قطار الإنجليز، وكان على رأس الثوار الدكتور خليل أبو زيد في يوم 18 مارس 1919، حيث كان مفتش السجون الإنجليزية ويدعى القائد بوب أحد ركاب القطار، وعلى الفور قام الثوار بالهجوم على القطار، والقضاء على جميع ركابه من جنود الاحتلال.

وفي المقابل، أعدم الإنجليز 34 شخصا من الثوار من أبناء المنيا، وبالرغم من الإنذارات العديدة من قبل قوات الاحتلال الإنجليزي آنذاك، إلا أن الثوار لم يرضخوا لتلك الإنذارات، وقاموا بقطع شريط السكك الحديدية التابعة للإنجليز، وجرى طبع وتوزيع منشورات مناهضة للاحتلال والاستعمار.