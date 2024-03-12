الرئيس الروماني يأمل في تولي منصب الأمين العام لحلف الناتو

أشار الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس، اليوم الثلاثاء، إلى أنه مهتم بأن يتولى منصب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) عندما تنتهي ولاية ينس ستولتنبرج في أكتوبر المقبل.

وقال يوهانيس في كلمة بثها التلفزيون "لقد قررت خوض المنافسة على تولي منصب الأمين العام للناتو"، ليؤكد بذلك التكهنات التي ترددت منذ فترة طويلة بشأن نيته في ذلك بعد انتهاء تفويضه كرئيس لرومانيا في الخريف المقبل بعد تولي فترتين رئاسيتين.

كما يعد رئيس وزراء هولندا مارك روته، الذي يعتزم ترك السياسة الوطنية، المرشح الأوفر حظا، كما أنه يحظى بدعم الولايات المتحدة.

وقال يوهانيس، إن رومانيا أظهرت نفسها "كدعامة للاستقرار في المنطقة".

وأضاف أن رومانيا تدعم أوكرانيا بشكل كامل في مقاومتها لروسيا، كما أنها تنفق 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي لديها على الدفاع، وهو ما يتجاوز هدف الناتو المتمثل في إنفاق 2% من الناتج المحلي الإجمالي.

يذكر أن السياسي الروماني ميرتشيا جيوانا يتولى حاليا منصب نائب الأمين العام لحلف الناتو.