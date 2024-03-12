الولايات المتحدة تقصف طائرات مسيرة وصواريخ في مناطق سيطرة الحوثيين باليمن

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قالت القوات المسلحة الأمريكية إنها نفذت ضربات دفاع عن النفس ضد طائرات مسيرة وصواريخ في مناطق باليمن تسيطر عليها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران يوم الاثنين.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إنها "نفذت ست ضربات للدفاع عن النفس دمرت سفينة غير مأهولة تحت الماء و 18 صاروخا مضادا للسفن في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن" بعد ظهر يوم الاثنين.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان أن هذه الأسلحة كانت "تشكل تهديدا وشيكا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة".

وذكرت القيادة أن المسلحين الحوثيين أطلقوا يوم الاثنين أيضا صاروخين باليستيين مضادين للسفن باتجاه سفينة تجارية مملوكة لسنغافورة ترفع علم ليبيريا في البحر الأحمر.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية: "لم تؤثر الصواريخ على السفينة ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار".