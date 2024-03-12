عاد 11 بحارا فلبينيا إلى وطنهم، اليوم الثلاثاء، بعد نحو أسبوع من نجاتهم من هجوم صاروخي شنته جماعة الحوثي قبالة اليمن.

وكان البحارة ضمن طاقم السفينة التجارية "ترو كونفيدنس"، التي ترفع علم بربادوس وتديرها اليونان، وهاجمها الحوثيون الأسبوع الماضي، مما أسفر عن مقتل ثلاثة بحارة، من بينهم فلبينيان، بحسب وكالة "رويترز".

وقالت وزارة العمال المهاجرين، في بيان، إن الناجين الأحد عشر تلقوا مساعدة حكومية لدى وصولهم إلى مانيلا.

وأضاف مارك أنتوني داجوي، أحد أفراد طاقم السفينة "ترو كونفيدنس"، خلال مؤتمر صحفي، إن من الصعب تذكر ما تعرضوا له، لكنه عبر عن امتنانه للعسكريين الذين أنقذوهم، مضيفاً: "نريد فقط أن نكون بجانب عائلاتنا".

وأفاد مسئولون بأن فلبينيين آخرين أصيبا بجروح خطيرة ويتماثلان للشفاء بمستشفى في جيبوتي. وبمجرد استقرار حالتهم الصحية، سيتم إعادتهم جوا إلى مانيلا.

يذكر أن الحوثيين يشنون هجمات على السفن في البحر الأحمر منذ نوفمبر، ويقولون إن هجماتهم تأتي تضامنا مع الفلسطينيين في الحرب الدائرة في غزة.