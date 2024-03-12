تحطم طائرة عسكرية روسية على متنها 15 شخصا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن طائرة من طراز «إيل-76» تابعة لها تحطمت في مقاطعة إيفانوفو، بعد إقلاعها في رحلة مجدولة اليوم الثلاثاء، وكان على متنها 15 شخصا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إنه كان هناك ثمانية من أفراد الطاقم وسبعة ركاب على متن الطائرة المنكوبة.

وأضافت أن الكارثة تسبب فيها حريق اندلع في أحد المحركات أثناء الإقلاع.

وقال رئيس إدارة منطقة إيفانوفو، سيرجي نيزوف لموقع RT، إن الحادث وقع على مسافة بعيدة من المباني السكنية، مؤكدًا أنه لم يصب أحد من السكان المحليين بأذى.

ويعد حادث تحطم الطائرة «إيل-76» هو الثاني في روسيا منذ بداية العام، ففي 24 يناير الماضي، أُسقطت طائرة فوق مقاطعة بيلجورود وعلى متنها 74 شخصًا، من بينهم 65 عسكريًا أوكرانيًا.