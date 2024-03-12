المستشار الألماني شولتس يتمسك بموقفه لا توروس لأوكرانيا

رفض المستشار الألماني أولاف شولتس مرة أخرى بوضوح تزويد أوكرانيا بصواريخ كروز من طراز "توروس".

وقال شولتس في مؤتمر صحفي في برلين يوم الاثنين: "وضوحي قائم. إن وظيفتي كمستشار وكرئيس للحكومة، أن أكون دقيقا وألا أثير أي توقعات مضللة. إجاباتي واضحة في المقابل". وسئل عما إذا كان مثل وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك يرى مقايضة الصواريخ مع بريطانيا بدلا من التسليم المباشر كخيار.

وكانت بيربوك قد وصفت في وقت سابق عملية مقايضة، حيث ستسلم ألمانيا صواريخ كروز "توروس" إلى بريطانيا وتسلم لندن المزيد من صواريخ ستورم شادوز من مخزوناتها إلى أوكرانيا في المقابل، بأنها "خيار". ولم يستبعد وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون مثل هذا النهج، وفقا لمقابلة مع صحيفة زود دويتشه تسايتونج.

وأكد شولتس أنه لا يعتبر نشر صواريخ توروس مبررا، وهذا هو السبب في أن هذه القضية "لم تكن مباشرة ولا غير مباشرة".

وطلبت أوكرانيا صواريخ يصل مداها إلى 500 كيلومتر من ألمانيا في أيار/مايو. ورفض شولتس الطلب لأول مرة في تشرين الأول/أكتوبر ثم مرة أخرى قبل أسبوعين.

وكرر شولتس يوم الاثنين على موقفه الرافض لتسليم نظام الأسلحة إلى الأوكرانيين، قائلا إنه يخشى أن تنجر ألمانيا إلى الحرب.