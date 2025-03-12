بداية قوية للأسهم الأمريكية بفضل بيانات التضخم

استهلت الأسهم الأمريكية، تعاملات اليوم الأربعاء في بورصة وول ستريت بارتفاع كبير بفضل تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بأكثر من التوقعات، وبدأت سوق الأسهم الأمريكية استعادة جزء كبير من خسائرها الحادة التي تكبدتها في الأسابيع الأخيرة.

وارتفع مؤشر إس أند بي 500 الأوسع نطاقا بنسبة 1.2% في بداية التعاملات، بعد تراجعه لفترة قصيرة أمس بأكثر من 10% عن أعلى مستوى له على الإطلاق. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي القياسي بمقدار 145 نقطة أي بنسبة 4ر0% بحلول الساعة التاسعة و35 دقيقة صباحا بتوقيت الساحل الشرقي الأمريكي. وارتفع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 2%.

وكانت أسهم الشركات العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي في مقدمة موجة الارتفاع بعد أن تضررت مؤخرا بسبب المخاوف من ارتفاع أسعارها بشكل كبير خلال مسيرة صعود السوق، مما أدى إلى تسجيل أرقام قياسية متتالية في السنوات الأخيرة.

وارتفع سهم إنفيديا، بنسبة 6.4%، مقلصًا خسائره لهذا العام حتى الآن إلى 13.8%.

وارتفع سهم سوبر مايكرو كمبيوتر، الشركة المصنعة للخوادم، بنسبة 6.8%، بينما ارتفع سهم جي إي فيرنوفا، التي تُسهم في تشغيل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، بنسبة 5.8%.

وفي الوقت نفسه، يتجه سهم شركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا المملوكة لإيلون ماسك، والذي انخفض سعره بأكثر من النصف منذ منتصف ديسمبر، نحو تحقيق أول ارتفاعين متتاليين خلال شهر، حيث ارتفع في تعاملات الصباح بنسبة 7.8%.