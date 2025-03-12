المنيا: توزيع 550 كرتونة رمضان على الأسر الأولى بالرعاية بقرى ملوي

وجه اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، بالاستمرار في دعم الأسر الاولى بالرعاية بالقرى والنجوع، حيث تم توزيع 550 كرتونة سلع غذائية أساسية مجانية، على أهالينا بقرى مركز ملوي، بالتنسيق بين التضامن وإحدى الجمعيات الأهلية، وذلك ضمن خطة الحماية الاجتماعية التي أرسى دعائمها رئيس الجمهورية.



من جانبه أعلن الدكتور عبدالحميد الطحاوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمنيا، أنه تم توزيع 550 كرتونة رمضان لدعم أهالينا بقرى المحرص، وعزبه شرموخ، وعزبه البرنسه، وعزبة يكن، وتندة، وعزبة عمرو، وعزبة مهران، وعزبة الحاج سيد، وعزبة حمودة، وقلندول، وحمدي، والبراجيل، وبني روح بمركز ملوي.

وأكد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنيا، أن توزيع الكراتين جاء لإدخال روح البهجة على الأسر الأولي بالرعاية، والتخفيف عن كاهلهم وخاصة في الأيام المباركة فى شهر رمضان، فضلاً عن العمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

وأوضح الطحاوي، أن جميع الأسر المستفيدة من الأرامل والمرضى ومحدودي الدخل وذوي الهمم، بهدف توفير احتياجاتهم الأساسية، وترسيخ مبدأ التكافل الاجتماعي.