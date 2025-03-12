أجاب الدكتور علي جمعة، على أسئلة الطلاب والطالبات حول الحجاب، وذلك خلال تقديمه لبرنامج «نور الدين والدنيا»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، مساء الأربعاء.

وسألت إحدى الفتيات عن حكم صلاة المرأة بالبنطلون هل هو جائز أم لا، ليؤكد «جمعة»: «الصلاة تجوز بالبنطلون».

وبسؤال فتاة أخرى عما إذا كانت قراءة القرآن والأذكار بدون ارتداء حجاب للرأس تنقص الأجر، أوضح المفتي الأسبق، أن النبي محمد يقرأ كان القرآن على كل حال إلا أن يكون جنبًا، ويذكر الله على كل حال.

وأضاف: «قضية ستر المرأة بالحجاب أثناء القرآن والذكر ليست شرطًا، فبإمكانها أن تقرأ وتسمع القرآن وهي جالسة أو نائمة وهي محجبة وغير محجبة».