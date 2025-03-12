الاتحاد الأوروبي يحث أمريكا على التعاون في قضايا صناعية مع اشتعال الحرب التجارية

قال مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي ماروش شيفوفيتش، إنه مستعد لمواجهة التحديات الصناعية بشكل مشترك "إذا قبلت الإدارة الأمريكية يدنا الممدودة وعملت معنا للتوصل إلى اتفاق".

وقال شيفوفيتش، للصحفيين في البرلمان الأوروبي في مدينة ستراسبورج الفرنسية: "فيما يتعلق بالصلب والألومنيوم ، بشكل خاص، فإننا نتقاسم بعض التحديات، على سبيل المثال، الطاقة الإنتاجية الفائضة العالمية المدفوعة بممارسات غير سوقية".

وأضاف: "في الشهر الماضي، خلال زيارتي إلى واشنطن لإثارة هذه النقاط ، من الواضح حقا أن الاتحاد الأوروبي ليس هو المشكلة، مما يجعل إجراءات اليوم غير مبررة بشكل أكبر".

وشددد على قوله "من الواضح هنا أن الاتحاد الأوروبي هو جزء من الحل وليس المشكلة".

وذكرت المفوضية، أن الشراكة التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي "متوازنة ومربحة للغاية لكلا الجانبين".