طائرة تقل رئيس الفلبين السابق المقبوض عليه تهبط فى هولندا

هبطت طائرة تقل الرئيس الفلبيني السابق رودريجو دوتيرتي في هولندا قادمة من مانيلا، اليوم الأربعاء، وذلك بعد يوم من اعتقاله بموجب مذكرة صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، تتهمه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية على خلفية حملة الإجراءات الصارمة الدامية لمكافحة المخدرات التي أشرف عليها خلال فترة حكمه.

ومن المقرر، في غضون أيام أن يمثل دوتيرتي أمام جلسة أولية، حيث ستقوم المحكمة بتأكيد هويته، والتأكد من فهمه للتهم الموجهة إليه، وتحديد موعد جلسة استماع للنظر فيما إذا كان لدى ممثلي الادعاء أدلة كافية لإحالته إلى محاكمة كاملة.

وإذا أحيلت قضيته إلى المحاكمة وتم إدانته، فقد يواجه دوتيرتي، البالغ من العمر 79 عاما، عقوبة السجن المؤبد كحد أقصى.