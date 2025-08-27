كوريا الجنوبية تسجل أسرع معدل نمو للمواليد على الإطلاق في يونيو الماضي

أظهرت بيانات حكومية، اليوم الأربعاء، أن عدد المواليد في كوريا الجنوبية ارتفع بأسرع وتيرة على الإطلاق في يونيو الماضي، فيما تعد دلالة إيجابية بالنسبة للبلاد التي تعاني من انخفاض في أعداد المواليد.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن بيانات مكتب الإحصاء الكوري أظهرت أن 19 ألفا و953 رضيعا ولدوا في يونيو الماضي، بارتفاع بنسبة 9.4% مقارنة بالعام الماضي.

وتعد هذه أعلى نسبة زيادة لأعداد المواليد يتم تسجيلها خلال أي شهر يونيو منذ عام 1981 عندما بدأت الوكالة في جمع البيانات ذات الصلة.

كما ارتفع معدل الخصوبة في كوريا الجنوبية بواقع 0.06 مقارنة بالعام الماضي ليصل إلى 0.76 في ظل زيادة أعداد النساء في عمر الانجاب.

وسجلت كوريا الجنوبية ارتفاعا في أعداد المواليد خلال النصف الأول من العام بنسبة 7.4% مقارنة بالعام السابق، فيما يعد أعلى معدل نمو خلال النصف الأول على الإطلاق.

وارتفع عدد الزيجات خلال يونيو/حزيران الماضي بنسبة 9.1% مقارنة بالعام السابق ليصل إلى 18487 حالة زواج.