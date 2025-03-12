مسئولون: صواريخ روسية تودي بحياة 5 مدنيين على الأقل في أوكرانيا

قال مسئولون، اليوم الأربعاء، إن صواريخ باليستية روسية أودت بحياة ما لا يقل عن 5 مدنيين في أوكرانيا، وذلك بعد يوم من إلغاء إدارة الريس الأمريكي دونالد ترامب لتعليق المساعدات العسكرية الأمريكية لكييف، وإشارة مسئولين أوكرانيين إلى أنهم على استعداد لوقف إطلاق النار لمدة 30 يوما.

ولم يعلق الكرملين على الاتفاق الذي تم الإعلان عنه أمس الثلاثاء، بين أمريكا وأوكرانيا بشأن تقديم مزيد من الدعم العسكري، بما في ذلك مشاركة المعلومات الاستخباراتية واحتمالية إقرار وقف إطلاق نار بدعم من جانب واشنطن.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، إنه من المهم عدم الاستباق بشأن مسألة الرد على مقترح وقف إطلاق النار لمدو 30 يوما.

وذكر بيسكوف، للصحفيين، أن موسكو تنتظر معلومات مفصلة بشأن المقترح من الولايات المتحدة، مشيرا إلى أنه على روسيا الإطلاع على الخطة قبل أن تتخذ موقفا.