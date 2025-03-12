فقد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، أعصابه خلال محاكمته بشأن قضايا فساد، وصرخ في وجه القضاة، قائلا: "لقد جعلوا حياتي بائسة"، وذلك في الجلسة الـ17 لمحاكمته ضمن جلسات الإدلاء بشهادته.

ووفقا لما نقلته وكالة معا الفلسطينية، طرق نتانياهو "على المنصة في المحكمة وقال لدي الحق في الحصول على بضع دقائق للدفاع عن نفسي"، لترد القاضية بالقول: "اخفض صوتك".

وفي وقت سابق من اليوم الاربعاء، بدأت الجلسة الـ17 لمحاكمة نتنياهو في قضايا فساد.

وقالت مصادر عبرية إن نتنياهو يواجه اتهامات بالرشوة والاحتيال وانتهاك الثقة في 3 قضايا منفصلة، تُعرف بالقضايا 1000 و2000 و4000.

وتشمل التهم تلقي هدايا ثمينة مقابل تقديم مزايا تنظيمية ودعم دبلوماسي لرجال أعمال بارزين، بالإضافة إلى التلاعب بالتغطية الإعلامية لصالحه.

وأدت تلك القضايا إلى سنوات من الاضطرابات السياسية في إسرائيل، وصعّبت تشكيل أغلبية مستقرة في الكنيست، وأسفرت عن إجراء 5 انتخابات في أقل من 4 سنوات.



