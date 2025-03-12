التعليم تعلن فئات الطلاب المسموح لهم بأداء امتحانات الثانوية العامة على النظام الجديد

أعلنت وزارة التربية والتعليم، عن فئات الطلاب المسموح لهم بأداء امتحانات الثانوية العامة على النظام الجديد وهم:

-الطلاب المنقولين من الصف الثاني الثانوي بشعبتيه "العلمية – الأدبية" المقيدين بالصف الثالث الثانوي في العام الدراسي 2024-2025.

-الطلاب الناجحين بالصف الثاني الثانوي بالعام الدراسي 2012-2013 "بداية تطبيق النظام الحديث" وما بعده ولم يتقدموا لأداء امتحان الصف الثالث الثانوى على أن يقوموا بتسجيل الاستمارة الإلكترونية بعد استيفاء المستندات الدالة على أحقيتهم في التقدم.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة على النظام الجديد، الامتحان في مواد لطلاب شعبة علمي علوم، وهي "اللغة العربية، واللغة الأجنبية الأولى، والأحياء، والكيمياء، والفيزياء"، ولطلاب شعبة الرياضيات "اللغة العربية، واللغة الأجنبية الأولى، والرياضيات، والكيمياء، والفيزياء"، ولطلاب الشعبة الأدبية "اللغة العربية، واللغة الأجنبية الأولى، والتاريخ، والجغرافيا، والإحصاء".

ويؤدي جميع الطلاب امتحانات المواد غير المضافة للمجموع الكلي وهي مواد نجاح ورسوب "التربية الدينية، واللغة الأجنبية الثانية، والتربية الرياضية، والتربية الوطنية".



