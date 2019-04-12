«تسقط بس» شعار بسيط، اختزن في طياته تأويلات ثورية وسياسية وشعبية استخدمه السودانيون لإقالة البشير وحكومته، حتى استطاعوا بالفعل إزاحته عن كرسي الحكم، أمس الخميس، فمنذ بدأت الثورة السودانية في فبراير الماضي، تنوعت الهتافات والشعارات التي نادى بها الشعب السوداني منها «البشير أنت قاتل»، و«فليسقط، فليسقط نظام البشير»، وكان هناك أيضا هتافات حماسية مثل «ما بنموت نحن برصاصكم.. بالرصاص بنزيد زيادة.. وفي النهاية حتمشو أنتوا.. ويبقى للوطن السيادة.. يا خرطوم ثوري ثوري ضد الحكم الدكتاتوري».

وتستعرض «الشروق» أبرز الهتافات الحماسية التي هتف بها الشعب السوداني من رجال ونساء وأطفال لينالوا حريتهم بسقوط البشير ونظامه:

«جرب معانا وشوف.. خيبة رجاء المحتاج.. والخاطر المكسوف.. رعشة أصابع الأم.. في مدة المصروف.. يا ساهي يا لاهي.. يا الأمر الناهي.. في قصرك الواهي.. ورينا بالله.. قبال حروف النهي.. الأمر بالمعروف.. يا صاحب المشروع.. في قصرك العالي.. الصوت هناك مسموع.. سيبك من البنزين.. وخلينا في الموضوع.. دم الشهيد بكام ولا السؤال ممنوع؟»

الرئيس رقاص ومانافع

ياخي نافع ذاتو ما نافع

الحكومه الراكبة تاتشرات

الحكومة الشايلة كلاشات

الحكومة اللي تضرب الرصاص

الحكومة التوزنك في الراس

الحكومة الليلة مختارة ** الحكومه الليلة منهارة

حكومة المال تسقط بس

حكومة القهر تسقط بس

حكومة الجوع تسقط بس

حكومة الجبهة تسقط بس

حكومة الذل تسقط بس

حكومة الفقر تسقط بس

حكومة الجبهة تسقط بس

"ﺍﻟﻄﻠﻘﺔ ﻣﺎ ﺑﺘﻘﺘﻞ.. ﺑﻘﺘﻞ ﺳﻜﺎﺕ ﺍﻟﺰﻭﻝ.. ﻳﺎ ﻭﺍﻟﺪﺓ ﺃﻋﻔﻴﻠﻲ.. ﻭﻋﺪﻱ ﺍﻟﻘﻄﻌﺘﻮ ﻣﻌﺎﻙ.. ﺇﻧﻮ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻣﻤﻨﻮﻉ.. ﻓﻲ ﺷﻠﺔ ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ.. ﻳﺎ ﻭﺍﻟﺪﺓ ﺩﻣﻲ ﺑﻔﻮﺭ.. ﻟﻤﺎ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺗﻐﻠﻲ.. ﻟﻤﺎ ﺍﻟﻌﺴﺎﻛﺮ ﺩﻳﻞ.. ﺍﻟﺸﻮﻫﻮ ﺍﻹﺳﻼﻡ.. ﺟﺎﻳﺒﻴﻦ ﺗﻔﺎﻫﺎﺗﻢ.. ﺳﺠﻨﻮﻧﺎ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺪﻳﻦ.. ﺣﺮﻗﻮﻧﺎ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺪﻳﻦ.. ﺣﻘﺮﻭﻧﺎ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺪﻳﻦ.. قتلونا ﺑاﺳﻢ ﺍﻟﺪﻳﻦ.. ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﺮﻱﺀ ﻳﻤﺔ.. ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﻘﻮﻝ ﺍﻟﺰﻭﻝ.. ﺇﻥ ﺧﻠﻰ ﺣﻘﻮ ﻳﻤﻮﺕ".



دم الشهيد ما راح

مكتوب علينا عبيد

فليسقط السفاح



قالوا احنا شماشه

شماسي تفتيحه

شايل مفاتيحه

عرف الدقن زيفا

ياشيخنا يالمبروك

يكم شروك و اغروك؟

