إندونيسيا تسجل 4 آلاف و829 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية الإندونيسية، اليوم الاثنين، تسجيل 4 آلاف و829 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال 24 ساعة الماضية.

وأظهرت بيانات صادرة عن فرقة العمل المعنية بأزمة فيروس كورونا في البلاد أن العدد الإجمالي لإصابات كوفيد-19 المؤكدة في البلاد ارتفع بذلك إلى مليون و571 ألفا و824 إصابة، فيما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات المرتبطة بالمرض إلى 42 ألفا و656 حالة وفاة، حسبما أوردته وكالة الأنباء الإندونيسية الرسمية "أنتارا".

وارتفع العدد الإجمالي للمتعافين من فيروس كورونا في إندونيسيا ليصل إلى مليون و419 ألفا و796 شخصا، فيما ما تزال هناك 109 آلاف و372 حالة نشطة.

يذكر أن إندونيسيا تتصدر قائمة الدول الأكثر تضررا جراء كوفيد-19 في جنوب شرق آسيا.