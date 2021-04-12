زعيم الحزب البافاري: البت في الترشح للمستشارية ليس قبل مطلع الأسبوع المقبل

أعلن زعيم الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، ماركوس زودر، اليوم الاثنين أن القرار بشأن ترشحه لمنصب المستشار لن يتم اتخاذه قبل مطلع الأسبوع المقبل.

ونقل مشاركون في جلسة افتراضية لرئاسة الحزب عن زودر قوله إن اليوم ليس يوم القرار، مشيرا إلى احتمال عقد اجتماع آخر مطع الأسبوع المقبل وناشد ألا يقتصر الاجتماع على شخصين فقط بل أن يضم أيضا المزيد من الممثلين عن حزب التحالف المسيحي (حزبه وحزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي)، معلنا رفضه للتسرع.

وأكد زودر أن مرشح المستشارية يجب أن تؤيده أغلبية واسعة من الأعضاء وطالب حزبي التحالف بأن يكونوا أمناء في اختيار المرشح صاحب الفرص الأفضل.

وشدد زودر على استعداده لتحمل المسؤولية، وقال إنه لن يكون هناك نزاع أو استياء في حال رأى حزب ميركل هذا الأمر بصورة مختلفة، وأضاف أن رئاسة حزبه البافاري لن تتخذ قرارا اليوم لكنه أشار إلى أن هناك رغبة في بلورة صورة للرأي.

كان كل من زودر ورئيس حزب ميركل المسيحي، ارمين لاشت، أعلنا أمس الأحد استعدادهما للترشح لخلافة ميركل إذا وافق التحالف المسيحي على هذه الخطوة.

وأوضح الأمين العام لحزب ميركل، باول تسيماك، اليوم أن لاشت حصل على دعم واسع النطاق من هيئات الحزب، وأضاف أن " صورة الرأي واضحة في الرئاسة وكذلك في الرئاسة التنفيذية على المستوى الاتحادي".

من جانبه، قال لاشت إنه سيحاول إجراء محادثة مع زودر اليوم:" ثمة شيء واحد كان واضحا في هيئاتنا اليوم وهو أننا جميعا نرغب في اتخاذ قرار سريع، وكل الحقائق مطروحة على الطاولة".