السلطات الصينية تأمر بإعادة تنظيم شركة آنت جروب لتكنولوجيا الخدمات المالية

أمرت السلطات الرقابية في الصين بإعادة تنظيم شركة أنت جروب الصينية إحدى أكبر شركات تكنولوجيا الخدمات المالية في العالم وهي الخطوة التي يرى محللون أنها ستضعها تحت رقابة أشد من جانب الدولة وتقلل قيمتها السوقية.

ويعني إعادة تنظيم الشركة التابعة لمجموعة علي بابا أكبر شركة تجارة إلكترونية في الصين تحويلها إلى شركة مالية قابضة. وهذا يعني خضوع أنشطتها لرقابة أقوى من جانب السلطات الصينية.

كما تعني أن آنت جروب ستحتاج إلى تعزيز سيولتها النقدية وهو ما يعني تراجع حجم النقد المتاح لديها.

وقد أعلن بان جونشينج نائب رئيس البنك المركزي الصيني عن هذه القرارات اليوم الاثنين بعد اجتماع ممثلي البنك المركزي مع مسؤولي الشركة.

وقال بان في تصريحات للتلفزيون الصيني إن آنت جروب يجب أن تنهي "ممارساتها التنافسية غير العادلة" وتقلل بصورة نشطة مخاطر السيولة لديها. وستخضع القروض التي تقدمها الشركة بعد ذلك لنفس قواعد الائتمان وحماية البيانات التي تلتزم بها البنوك العاملة في الصين.