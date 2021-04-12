السودان يسلم إثيوبيا مجموعة من الأسرى في منطقة القلابات الحدودية

أفاد موقع "الشرق" الإخباري، نقلا عن مصادر عسكرية -لم يسمها- بأن السودان يسلم الآن أسرى إثيوبيين بمنطقة القلابات الحدودية، جاء ذلك في نبأ عاجل عبر تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وبحسب موقع "سودان تربيون" الإخباري، فإن هؤلاء الأسرى تم إلقاء القبض عليهم خلال الاشتباكات المتقطعة الدائرة على حدود البلدين منذ نوفمبر الماضي.

ونقل الموقع عن المصادر التي وصفها بالموثوقة أن عملية التسليم كان من المفترض أن تتم يوم السبت بمدينة القلابات، إلا أنه تم تأجيلها إلى اليوم الاثنين لإجراء المزيد من الترتيبات الفنية.

وأوضحت المصادر أن التجهيزات العسكرية والإدارية اكتملت في قيادة الفرقة الثانية مشاة لإطلاق سراح 60 من الأسرى الإثيوبيين التابعين للجيش ومليشيات الامهرا.

وذكرت المصادر أن هذه العناصر تم توقيفها من قبل الاستخبارات العسكرية داخل الأراضي السودانية في منطقتي الفشقة الكبرى والصغرى، مضيفة أن هذه العناصر تورطت في عمليات عسكرية تستهدف زعزعة أمن المزارعين والرعاة السودانيين خلال الستة أشهر الماضية.

ويسود التوتر بين السودان وإثيوبيا منذ أن أعاد الجيش السوداني انتشاره في منطقة الفشقة الحدودية في نوفمبر الماضي، وإعلانه بعد ذلك استرداد 95% من الأراضي الخصبة التي كان يستغلها مزارعين إثيوبيين تحت حماية مليشيات مسلحة.