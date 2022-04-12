وسائل إعلام أمريكية: مصابان في حادث بروكلين بحالة حرجة

أعلنت إدارة الإطفاء في نيويورك، مساء اليوم الثلاثاء، عن إطلاق نار في محطة بروكلين لقطارات الأنفاق بالمدينة الأمريكية، لافتة إلى أن خبراء المتفجرات يفحصون طرودًا مشبوهة بعد وقوع الحادث.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية، بإصابة 13 شخصًا في إطلاق النار داخل محطة بروكلين في نيويورك، قائلة إن مصابين اثنين في الحادث بحالة حرجة.

وذكر الإعلام الأمريكي، أن شرطة نيويورك تلاحق مشتبها به بإطلاق النار في المحطة، والذي كان يرتدي قناعًا ضد الغاز وسترة عمال، مؤكدًا أن «منفذ هجوم بروكلين بنيويورك لا يزال طليقا حتى الآن».

من جهتها، نفت شرطة نيويورك وجود عبوات ناسفة ناشطة في موقع إطلاق النار، وطلبت السلطات من المواطنين الابتعاد عن منطقة الحادث في بروكلين؛ بسبب التحقيقات الجارية.

وقال البيت الأبيض، إنه تم إطلاع الرئيس الأمريكي جو بايدن، على آخر التطورات المتعلقة بإطلاق النار في مترو أنفاق بروكلين بنيويورك، لافتًا إلى أن «كبار موظفي البيت الأبيض يتواصلون مع عمدة نيويورك ومفوض الشرطة، لتقديم أي مساعدة».