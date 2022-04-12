كشفت نتائج استطلاع للرأي نُشِرَتْ في ألمانيا اليوم الثلاثاء أن غالبية الألمان تؤيد إمداد أوكرانيا بأسلحة هجومية ومعدات ثقيلة في حربها ضد روسيا.

وأوضحت نتائج الاستطلاع الذي أجراه معهد فورزا لصالح محطتي "آر تي إل" و"إن تي في" أن 55% ممن شملهم الاستطلاع يرون أن من الصواب الاستجابة لمطالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في هذا الصدد.

في المقابل، رفض 33% ممن شملهم الاستطلاع هذه الخطوة.

وأظهرت النتائج أن غالبية الألمان الشرقيين (52%) الذين شاركوا في الاستطلاع، رفضت توريد مثل هذه الأسلحة إلى أوكرانيا، كما أعربت نسبة مماثلة من أنصار حزب اليسار عن رفضها لتوريد هذه الأسلحة فيما وصلت هذه النسبة بين أنصار حزب البديل من أجل ألمانيا إلى 75%.

كانت وزيرة الخارجية الألمانية انالينا بيربوك طالبت أمس الاثنين بأن تورد بلادها إلى أوكرانيا أسلحة ثقيلة أيضا، ويندرج تحت هذا المصطلح أنواع أسلحة مثل الدبابات أو الطائرات المقاتلة أو السفن الحربية أو قطع المدفعية.

وكانت ألمانيا وردت حتى الآن إلى أوكرانيا صواريخ دفاع جوي وأسلحة مضادة للدبابات وبنادق آلية.

من ناحية أخرى، أظهرت النتائج انقساما بين المواطنين الألمان فيما يتعلق بالسؤال الاقتصادي المهم المتعلق بما إذا كان ينبغي على ألمانيا التخلي بالكامل عن الغاز الروسي، حيث أعرب 42% ممن شملهم الاستطلاع عن تأييدهم لهذه الخطوة حتى لو أدت إلى اختناقات وارتفاعات كبيرة في تكاليف إمدادات الغاز في ألمانيا، مقابل 48% رفضوها.

وأظهرت النتائج تأييد أغلبية كبيرة بين أنصار حزب الخضر (61%) لمقاطعة الغاز الروسي.

وأوضحت النتائج أن 84% ممن شملهم الاستطلاع يرون أن على الغرب أن يحاول البقاء على اتصال مع روسيا من أجل إنهاء الحرب عن طريق المفاوضات، مقابل 13% رأوا أن على الغرب قطع الاتصالات مع روسيا طالما استمرت في الحرب.