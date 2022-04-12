روسيا: أسقطنا طائرتين مسيرتين أوكرانيتين قرب مدينتي بيرديانسك وميليتوبول

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت طائرتين بدون طيار في محيط مدينتي بيرديانسك وميليتوبول في جنوب أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم"، إنه خلال الليلة الماضية دمرت صواريخ عالية الدقة أطلقت من الجو والبحر مستودع ذخيرة وحظيرة محمية تحتوي على طائرات أوكرانية في مطار ستاروقنسطنطينوف العسكري في مقاطعة خميلنيتسكي بغرب البلاد، بالإضافة إلى مستودع ذخيرة قرب قرية جافريلوفكا بمقاطعة كييف.

وأضاف أن إجمالي الأهداف التي تم تدميرها منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، 130 طائرة، و99 مروحية، و244 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و443 طائرة مسيرة، و2139 دبابة ومدرعة أخرى، و241 راجمة صواريخ، 917 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، بالإضافة إلى 2046 مركبة عسكرية خاصة.

ومن جهة أخرى، أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب الروسية تسجيل محاولات للنازيين الأوكرانيين الجدد لتجنيد الشباب في سيبيريا وإعدادهم لتنفيذ هجمات إرهابية.

وقالت اللجنة الروسية، في بيان اليوم الثلاثاء: "في سياق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا ودونباس، تتطلب الوقائع المتعلقة بتجنيد الشباب من قبل أعضاء مجموعات النازيين الجدد الأوكرانيين لارتكاب جرائم في روسيا الانتباه والتسجيل".

وأضاف البيان: "على مدار السنوات الأربع الماضية، جرى تسجيل 9 جرائم إرهابية في منطقة سيبيريا الروسية، بما في ذلك 4 هجمات إرهابية، كان يُخطط لارتكابها ضد منشآت حكومية ومنظمات تعليمية من قبل أنصار المنظمات الإرهابية الدولية المحظورة في روسيا وحركة كولومباين".

يُذكر أن رئيس جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، ألكسندر بورتنيكوف، عقد في وقت سابق من اليوم اجتماعا للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب لبحث قضايا منع الإرهاب في مقاطعة سيبيريا الروسية الفيدرالية.

ويأتي هذا الاجتماع تزامنا مع العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، التي أكملت أسبوعها السابع.

ومن جهة أخرى، أعلنت وكالة الشرطة الأوروبية "يوروبول"، اليوم الثلاثاء، أنها أطلقت عملية تستهدف أصول الأشخاص والشركات من روسيا الخاضعين للعقوبات على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأطلقت الوكالة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها - حسبما ورد على الموقع الإلكتروني لوكالة الشرطة الأوروبية- هذه العملية المسماة "أوسكار" بالشراكة مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ووكالتي "يورودجاست" و"فرونتكس".

وقالت "يوروبول" - في بيان - إن "العملية تهدف إلى دعم التحقيقات المالية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والتي تستهدف الأصول الإجرامية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الخاضعين للعقوبات المرتبطة بالعملية العسكرية الروسية على أوكرانيا".

وأضافت: "كما تهدف العملية إلى دعم التحقيقات الجنائية للدول الأعضاء بشأن الالتفاف على العقوبات التجارية والاقتصادية التي فرضها الاتحاد الأوروبي".

وستعمل "يوروبول" على تسهيل تبادل المعلومات بين الشركاء وتقديم الدعم العملياتي في عدد من التحقيقات المالية التي تستهدف "الأصول الإجرامية" والالتفاف على العقوبات الاقتصادية للاتحاد الأوروبي التي فرضتها على روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا.