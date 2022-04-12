الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني: ذبح القرابين في المسجد الأقصى يصب الزيت على النار

حذّر نائب رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني الشيخ كمال الخطيب، اليوم الثلاثاء، من "خطوة إقدام المستوطنين على ذبح "قرابين الفصح" في المسجد الأقصى المبارك، يوم الجمعة المقبل".

ونقلت وكالة "شهاب" للأنباء الفلسطينية عن الخطيب قوله إن "ذبح القرابين في الأقصى غاية في الخطورة وتعدٍ سافر على مشاعر المسلمين ويمثل نقلة نوعية في صلف حكومة الاحتلال"، مشدداً على أن "خطوة ذبح القرابين، ليست خطة أو نية مخفية للمستوطنين، وإنما جزء من مشاريع ومخططات يتم التدرُّج في تنفيذها".

وأضاف أن قرارات منع التواصل معه والتي تصدرها سلطات الاحتلال الإسرائيلية بحق قيادات فلسطينية تعكس تخبط الاحتلال" ، مشيرا إلى أن "أبرز ملامح التخبط هو استمرار التحشيد لاقتحامات المسجد الأقصى المبارك خلال ما يسمى "عيد الفصح" بالإضافة إلى مخطط "ذبح القرابين" في باحاته، والذي قالت شرطة الاحتلال إنها لن تمنع المستوطنين من فعله.

وتابع: "واضح أن المؤسسة الإسرائيلية لم تتعلم الدرس، وأن كل هذا التحريض والاستهداف للمسجد الأقصى سيقود للتصعيد وصب الزيت على النار"، مؤكدا أن "الشعب الفلسطيني لن يرضى بأن تُنتهك ثلاث حرمات في ظل هذه المخططات، وهي حرمة المسجد الأقصى وحرمة شهر رمضان وحرمة يوم الجمعة".

وشدد الخطيب على أن "أي تصعيد بحق الأقصى في الأيام المقبلة لا تتحمل مسؤوليته حكومة نفتالي بنيت فحسب، بل داعموها من العرب والقائمة الموحدة بزعامة منصور عباس التي لولاها ما كانت هذه الحكومة".

وكان عشرات المستوطنين نفذوا مساء أمس محاكاة كاملة لما يسمى "قربان الفصح" في منطقة القصور الأموية الملاصقة لأسوار المسجد الأقصى ، بحسب مصادر فلسطينية.

وذكرت المصادر أن هذه الخطوة تمت بعد "قمة حاخامية" عقدت في الأقصى لمناقشة فرض طقوس "الفصح" العبري فيه، وبعد دعوات من حاخامات اليمين المتطرف وتعهدات من قادة جماعات "الهيكل" بإدخال ما يسمونه "قربان الفصح" إلى الأقصى مساء يوم الجمعة المقبل الرابع عشر من شهر رمضان.