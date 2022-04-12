رؤساء مدن كفر الشيخ يتابعون حملات النظافة والتجميل ورفع الإشغالات

شهدت مراكز ومدن محافظة كفرالشيخ، استمرار أعمال النظافة اليومية والتجميل ورفع الإشغالات، والإنارة العامة بقري ومدن المحافظة، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.

وأشرفَ السيد عبد الستار رئيس مركز ومدينة دسوق، على بدء اللمسات النهائية لأعمال التجميل، وطلاء البلدورات، ورفع كفاءة الشوارع والمداخل التي تم الانتهاء من رصفها.

وتابع اللواء حسام الشيخ رئيس مركز ومدينة فوه، أعمال النظافة العامة بالمدينة والقري، بالإضافة إلى منظومة النظافة اليومية بجمع القمامة مباشرة من المنازل، بالإضافة إلى استمرار اعمال صيانه كشافات الاناره العامة، وصيانة خطوط الإنارة العامة بالمدينة والقرى للفتره الصباحية.

وقام عصام القصيف رئيس مركز ومدينة الحامول، بعمل حملة موسعة شملت صيانة كشافات الإنارة العامة بشوارع القرية الرئيسية والفرعية، لتحسين مستوى الإنارة العامة بالقرى، رفع تراكمات القمامة بأماكن تجميعها، وكنس الشوارع ومسح الطرق ورشها بالمياه لتجنب حرارة الجو والأتربة، وزراعة نباتات الزينة بالشوارع والمنتزهات، وأمام المساجد والساحات، لتزين شوارع القرية، لتظهر بمظهر جميل، بالإضافة إلى استمرار حملات رفع الباعة الجائلين المفترشين بدوران ابو النور ، وشارع العاشر من رمضان، وأمام مسجد الهجرة، وميدان كفر الشيخ، وإزالة الفروشات التي تعيق السير وتحجب الرؤيا لمنع التكدس المروري، وتيسير حركة المرور للمارة والسيارات.

وتابع جمال ساطور رئيس مركز ومدينة بيلا، أعمال تسوية وتمهيد بعض الطرق الترابية في عدد من القري خاصة عقب انتهاء فصل الشتاء، و القيام بأعمال النظافة وتمهيد وتسوية عدد من الطرق في قري (الجرايدة، والحوة، وحاذق)، باستخدام معدات الوحدات المحلية، ورفع مخلفات وتسوية وتمهيد وإزالة الحفر والمطبات لعدد من الطرق، و سوية المداخل الرئيسية وعدد من الشوارع الرئيسية والفرعية بكل قرية علي حدة، بالإضافة إلى أعمال النظافة ورفع تجمعات الأتربة بنطاق المدينة، و رفع المخلفات من القري إلي المقالب الوسيطة لنقلها إلي المقلب العمومي بالمدينة لإعادة تدويرها بمصنع القمامة مرة أخري، فضلا عن شن حملة مكبرة لتمهيد وتسوية عدد من شوارع المدينة باستخدام معدات الحملة الميكانيكية، والتشديد على تنظيم الحملات لرفع الإشغالات، وإزالة التعديات بالطريق العام لتحقيق السيولة المرورية، وتنفيذ القوانين واللوائح المنظمة لردع المخالفين ومنع أية تجاوزات تضر بمصلحة المواطنين.