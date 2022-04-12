وزير الري: مصر ستصبح أكبر دول العالم في معالجة المياه باستكمال مشروع محطة الحمام

عبدالعاطي: 26% نسبة تنفيذ مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي بغرب الدلتا لمحطة الحمام





استعرض وزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطى، خلال اجتماعه مع رئيس قطاع التوسع الأفقى والمشروعات فتحى رضوان، الموقف التنفيذي للمشروعات.

وأشار عبدالعاطي، إلى أن نسبة تنفيذ مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي بغرب الدلتا لمحطة معالجة المياه بالحمام بلغت 26%، حيث تم الانتهاء من تنفيذ محطات الرفع بنسب تتراوح بين 30 إلى 45% من المستهدف، كما تم إنهاء مسار القناة المفتوحة بنسبة تنفيذ 25%، وإنهاء مسار المواسير بنسبة 44%، ويمتد هذا المسار بطول 114 كيلومترا وصولاً إلى محطة المعالجة الجاري إنشائها حالياً بطاقة 7.50 مليون م3/ يوم ، بالإضافة لإعادة تأهيل مجاري مائية قائمة بطول 60 كيلومترا وإنشاء 15 محطة رفع.

وأشار وزير الري إلى أن هذا المشروع يهدف لاستصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية بمنطقة غرب الدلتا اعتماداً على مياه الصرف الزراعي المعالجة، حيث تم تحويل مياه الصرف ذات الملوحة العالية من مشكلة لفرصة للتنمية من خلال إعادة استخدام المياه المعالجة، وأنه باستكمال مشروع محطة الحمام فإن مصر ستصبح أكبر دولة في العالم في إعادة استخدام ومعالجة المياه.

وأضاف أن محطتى الحمام وبحر البقر تعالجان مياه الصرف عالية الملوحة ليتم توجيهها لإعادة الاستخدام، وأن هذين المشروعين يُعدان نموذجاً لمشروعات التنمية الشاملة ونموذجاً يحتذي به في مجال إعادة إستخدام المياه، وخلق الآلاف من فرص العمل لمهندسين وفنيين وعمال وتشغيل المصانع.

كما تم إستعراض موقف أعمال الحماية من أخطار السيول والتي يتم تنفيذها تحت إشراف القطاع ، حيث يجرى تنفيذ 68 عمل بسعة تخزينية تزيد عن 53 مليون متر مكعب، وبتكلفة تصل إلى 821 مليون جنيه، بنسبة تنفيذ 62%، عبارة عن سدود وبحيرات صناعية وأحواض تهدئة وجسور حماية وحواجز توجيه في محافظات (القاهرة والجيزة وبنى سويف وأسيوط وسوهاج).

كما تم خلال الاجتماع إستعراض موقف أعمال تأهيل الترع التي يُشرف القطاع على تنفيذها في إطار المشروع القومى لتأهيل الترع، حيث تم إنهاء ترع بأطوال تصل إلى 1330 كيلومترًا، كما يجرى تأهيل ترع بأطوال 2930 كيلومترًا، ويجرى طرح أعمال تأهيل ترع بأطوال 526 كيلومترًا.