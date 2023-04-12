موسكو: اتخذنا إجراءات لتخفيف التصعيد على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن موسكو اتخذت فورا بعد حادث إطلاق النار على الحدود الأرمنية الأذربيجانية إجراءات بهدف تخفيف حدة التوتر في المنطقة.

وأضافت المتحدثة الروسية حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الأربعاء، أنه "في 11 أبريل الجاري وقع حادث مسلح على خط التماس على الحدود الأرمنية الأذربيجانية بالقرب من التجمع السكني تيج"، مبينة أن القوات المسلحة وحرس الحدود الروسية المرابطون في المنطقة اتصلوا على الفور بالمسؤولين في كل من أرمينيا وأذربيجان، واتخذوا إجراءات بهدف تخفيف حدة التوتر".

وأكدت أن ما حدث يؤكد مرة أخرى على حاجة باكو ويريفان إلى ضبط النفس المتبادل، وكذلك المراعاة الشاملة للاتفاقات الثلاثية بين قادة روسيا وأذربيجان وأرمينيا.

وتبادلت وزارتا الدفاع الأرمنية والأذربيجانية، أمس، الاتهامات بشأن قصف متبادل وقع بالقرب من قرية تيج الواقعة بالقرب من الحدود بين البلدين بين مدينتي جوريس ولاشين.

بدورها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، مقتل 340 أوكرانيا، وتحييد 3 مجموعات تخريب واستطلاع في محور كوبيانسك، خلال اليوم الماضي.

وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف- حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية- إن القوات الروسية قامت بتحييد 3 مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية، وقتلت أكثر من 30 جنديا، وقضت على أكثر من 80 جنديا على محور كراسني ليمان، و180 جنديا على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه، كما قامت القوات بتحييد مجموعتي تخريب واستطلاع، إضافة إلى تصفية نحو 50 جنديا على محور خيرسون.

وأضاف كوناشينكوف، أن المقاتلات الروسية أسقطت طائرة من طراز ( Su-24) في دونيتسك، فيما اعترضت الدفاعات الجوية قذيفتين من راجمة الصواريخ هيمارس، وأسقطت 5 طائرات بدون طيار، كما أصابت الضربات الروسية 94 وحدة مدفعية أوكرانية في مواقع إطلاق النار وقوات ومعدات عسكرية في 117 منطقة خلال اليوم الماضي.

ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير ما مجموعه 407 طائرات، و228 مروحية، و3741 طائرة بدون طيار، و415 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و8647 دبابة ومدرعة أخرى، و 1082 راجمة صواريخ، و4570 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، و9483 مركبة عسكرية خاصة.

في السياق أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مقتل 245 أوكرانيا، والسيطرة على 3 أحياء سكنية في مدينة أرتيوموفسك على محور دونيتسك.

وأوضحت الوزارة أن خسائر الجيش الأوكراني في هذه المنطقة بلغت 245 قتيلا، فيما تمكنت فصائل هجومية لمجموعة "فاجنر" من السيطرة على 3 أحياء سكنية في مدينة أرتيوموفسك.

وأضافت أن الطيران الروسي نفذ خلال اليوم الماضي 8 طلعات جوية في هذه المنطقة، فيما نفذت القوات الصاروخية والمدفعية 52 مهمة نارية، أسفرت عن تدمير دبابة، و3 مدافع هاوتزر، و3 راجمات صواريخ "جراد"، بالإضافة إلى عدد من المدرعات والمركبات العسكرية الأخرى.