خفض صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء من توقعاته بشأن النمو الاقتصادي في الهند للسنة المالية الحالية إلى 9ر5% بعد أن كان قد توقع نموا بنسبة 1ر6 % في وقت سابق من العام.

وذكرت وكالة " برس تراست أوف إنديا " الهندية للأنباء إنه على الرغم من ذلك فإن الهند ستظل الاقتصاد الأسرع نموا في العالم.

وفي تقريره السنوي بشأن آفاق الاقتصاد العالمي، خفض صندوق النقد الدولي أيضا توقعاته للسنة المالية 2024-25 (من أبريل 2024 إلى مارس 2025) إلى 3ر6 % من 8ر6% التي توقعها في يناير من هذا العام.

وأشار التقرير إلى أن معدل النمو في السنة المالية الماضية بلغ نحو 8ر6 % .