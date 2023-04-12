محافظ الجيزة يتفقد أعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير وتأهيل ترعة المريوطية

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قام اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بجوله ميدانية مسائية لمتابعة مراحل العمل الجارية بمشروع تطوير وتأهيل وتغطية مسار ترعة المريوطية والطريق الموازي لها بقطاعات الهرم وفيصل والدائري.

وتفقد محافظ الجيزة الأعمال الإنشائية لساحات الانتظار ومواقف السرفيس الواقعه بين شارعي الهرم وفيصل موجها مدير مديرية الاسكان بتسريع وتيرة العمل لإنجاز الاعمال وتحقيق الاستفادة منها للمواطنين.

مشددًا علي متابعه الشركات المنفذة لضمان الالتزام بالمواصفات المحددة للأعمال.

وكلف المحافظ رئيس جهاز السرفيس بتجهيز خطه تشغيل المواقف مع مراعاة تنوع خطوط السير وتعددها لتحقيق الاستفادة للمواطنين مع نقل المواقف العشوائية المحيطة بها داخله والتشغيل عقب الانتهاء من الاعمال الإنشائية والتجهيزات اللازمه.

لافتا علي ضرورة تدعيم الساحات والمواقف بمقاعد للانتظار وبالوعات صرف للأمطار وأعمدة إنارة وتحهيزها بالشكل الأمثل.

كما شملت جوله محافظ الجيزة تفقد مراحل العمل الجارية لقطاعات ترعة المريوطية الجارى تطويرها بداية من المنطقة المحصورة من كوبرى الشيشينى وحتى كوبرى فلفلة بطول 650 متر والثانى حتى الطريق الدائرى بطول 1300 متر والثالث حتى كوبرى المنشية بطول 500 متر والقطاع الأخير حتى كوبرى الصحابة بمنطقة منشأة البكاري.

حيث أشار محافظ الجيزة أن الاعمال تتضمن توسعة الطريق على جانبى الترعة وإقامة ممشى سياحى ومواقف لسيارات السرفيس وساحات إنتظار ونقاط خدمية بالقطاعات المغطاه بكل قطاع منها وغرف للإدارة ومناطق إستثمارية لاستغلال العائد منها لصيانة الأعمال على أن تشمل الأعمال النهوض الحضارى بالمناطق المحيطة وتنفيذ مخططات مرورية لتحسين الحركة بها وتهذيب الاشجار ورفع كفاءة منظومة النظافة.

وشدد المحافظ على كافة الجهات المعنية بالإسراع من تيرة العمل لتسليمها وفق الجداول المحددة.