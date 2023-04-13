جريشة: الحكم المصري جدير بقيادة السوبر بين الأهلي والزمالك

أكد جهاد جريشة الحكم الدولي السابق، أن إصرار فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام على وجود حكم مصري في إدارة نهائي كأس مصر قرار يستحق الإشادة، مؤكدا أن أمين عمر نجح في تقديم مستوى جيد للغاية خلال المباراة، وقدم صورة جيدة عن الحكم المصري.

وقال جريشة في تصريحات عبر قناة ETC: "التحكيم المصري خرج بدون أخطاء مؤثرة في نهائي كأس مصر، وكرة حسين الشحات لم تلمس يديه تمامًا ونجح في إنقاذ الكرة بشكل طبيعي جدًا، وقرار الحكم أمين عمر وكذلك حكام الفيديو كان صحيح تمامًا، وبيراميدز لم يستحق ركلة جزاء".

وأضاف: "مواجهة الكأس خرجت بشكل جيد، وطاقم الحكام الذي أدار اللقاء تم تعيينه في مباراة الترجي وشبيبة القبائل الجزائري بعدما قدموا مستوى مقبول، وعندما أعطينا ثقة لحكامنا، نالوا ثقة الكاف، فما الداعي لجلب حكام أجانب لإدارة السوبر".

وزاد: "يجب أن يصر مسئولو لجنة الحكام على ادارة حكم مصري لمواجهة السوبر القادمة، وأي حكم دولي مصري قادر على إدارة اللقاء، وسبق وتم اسناد تلك المباراة لحكام محليين وأثبتوا جدارتهم، وهناك العديد من الأسماء التي تصلح لقيادة المواجهة القادمة بين الأهلي والزمالك في السوبر".