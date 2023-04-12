الرئيس الصيني يستضيف نظيره البرازيلي في إطار جهود وقف إطلاق النار بأوكرانيا

وصل الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، إلى الصين اليوم الأربعاء، في الوقت الذي يسعى فيه الرئيس الصيني، شي جين بينج، إلى إعطاء دفعة لإجراء محادثات بغرض وقف القتال في أوكرانيا، وذلك بعد مرور أكثر من عام على الغزو الروسي.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للانباء، اليوم الاربعاء، بأن رحلة لولا إلى شنغهاي وبكين تأتي في الوقت الذي يبدأ فيه الرئيس الصيني جولة من الدبلوماسية، في الأسابيع التي تأتي عقب زيارته إلى موسكو، حيث قام بتعزيز العلاقات السياسية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حتى أثناء الترويج لبرنامج عمل بكين الغامض للسلام، الذي تضمن دعوة من أجل وقف إطلاق النار في أوكرانيا.

وكان الزعيم الصيني استضاف في الأسبوع الماضي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، لمناقشة هذه الجهود.