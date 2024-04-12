وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الأمريكي تطورات الوضع في غزة والسودان

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تلقى وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبدالله، مساء الخميس، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بحثا خلاله التطورات في غزة والسودان.

وذكرت وكالة الانباء السعودية "واس" أن الجانبين "استعرضا خلال الاتصال المستجدات على الساحة الإقليمية، وسبل خفض التصعيد في المنطقة".

كما بحث الجانبان القضايا ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها السودان، والتطورات في قطاع غزة ومحيطها، وأهمية إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز قد أكد يوم الثلاثاء الماضي على ضرورة وقف الاعتداءات على الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة.