 بايدن يتوقع أن تهاجم إيران إسرائيل عاجلا وليس آجلا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بايدن يتوقع أن تهاجم إيران إسرائيل عاجلا وليس آجلا

واشنطن - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 12 أبريل 2024 - 10:56 م | آخر تحديث: الجمعة 12 أبريل 2024 - 10:56 م

 قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، إنه يتوقع أن تشن إيران هجوما على إسرائيل "عاجلا وليس آجلا".

وأشار بايدن إلى أنه لا يريد الخوض في التفاصيل بشأن المعلومات السرية التي حصلت عليها واشنطن بشأن خطط طهران. وقال: "نحن ملتزمون بالدفاع عن إسرائيل.

وسندعم إسرائيل. وسندافع ونساعد في الدفاع عن إسرائيل وإيران لن تنجح".

وعندما سأله أحد الصحفيين عن ماهية رسالته إلى طهران، أجاب بايدن: "لا تفعلوا ذلك". وفي ضوء الضربة الانتقامية المحتملة التي قد توجهها إيران ضد إسرائيل، أعلنت الولايات المتحدة في وقت سابق أنها ستزيد من وجودها العسكري في الشرق الأوسط.

وتزايدت التهديدات الإيرانية تجاه إسرائيل في أعقاب غارة جوية على مبني ملحق بالسفارة الإيرانية في سوريا في أول أبريل أسفرت عن مقتل عدد من القادة العسكريين.


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