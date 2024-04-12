 طيران الاحتلال الاسرائيلي يقصف الضهيرة وطيرحرفا بجنوب لبنان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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طيران الاحتلال الاسرائيلي يقصف الضهيرة وطيرحرفا بجنوب لبنان

بيروت - قنا
نشر في: الجمعة 12 أبريل 2024 - 12:59 ص | آخر تحديث: الجمعة 12 أبريل 2024 - 12:59 ص

شن الطيران الحربي الاسرائيلي غارة جوية بالصواريخ استهدفت بلدة الضهيرة بالتزامن مع قصف اسرائيلي على أطراف بلدة طيرحرفا في جنوب لبنان.

وأفادت مصادر ميدانية أن الطيران الاسرائيلي حلق على مستويات منخفضة واخترق حاجز الصوت على دفعتين في أجواء بعض المناطق الجنوبية.

وكان الطيران الحربي الاسرائيلي شن الليلة الماضية غارة جوية بالصواريخ استهدفت بلدة الخيام وغارة أخرى على بلدة عينا الشعب.

ويواصل الكيان الإسرائيلي تصعيده على بلدات وقرى جنوبي لبنان، بالتزامن مع عدوانه الغاشم والمتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

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