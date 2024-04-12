بريطانيا وكوريا الجنوبية تستضيفان قمة الذكاء الاصطناعي المقبلة في مايو

تقود المملكة المتحدة وكوريا الجنوبية الجولة القادمة من المناقشات العالمية بشأن أمان الذكاء الاصطناعي، وذلك خلال قمة تستمر يومين في مايو المقبل.

ومن المقرر أن تشمل قمة سول للذكاء الاصطناعي اجتماعات افتراضية ومناقشات مباشرة في العاصمة الكورية الجنوبية، وهي تمثل متابعة لقمة أمان الذكاء الاصطناعي التي انعقدت في حديقة بلتشلي ببريطانيا في نوفمبر الماضي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" اليوم الجمعة.

وسيشهد اليوم الأول من القمة التي تأكد انعقادها يومي 21 و22 مايو تولي رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الرئاسة المشتركة لاجتماع افتراضي للقادة، إلى جانب الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، قبل أن تشارك وزيرة التكنولوجيا البريطانية ميشيل دونيلان ووزير العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكوري الجنوبي لي جونج- هو الاجتماعات المباشرة في اليوم الثاني.

وأكدت الحكومة البريطانية أنه ستتم دعوة عدد مختار من قادة الصناعة حيث سيطلب منهم استعراض المستجدات بشأن الوفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها في قمة أمن الذكاء الاصطناعي العام الماضي بخصوص أمن نماذج الذكاء الاصطناعي.

وتتضمن هذه الالتزامات السماح لمعاهد أمن الذكاء الاصطناعي في أنحاء العالم باختبار نماذج أمن نماذج الذكاء الاصطناعي الجديدة وفحصها قبل إتاحتها للجمهور.